По делу о сходе наледи на женщин в Нижней Туре задержан подозреваемый

На Среднем Урале задержан подозреваемый по уголовному делу о травмировании женщин в результате схода наледи.

Напомним, инцидент произошел днем 15 марта в Нижней Туре: снег и наледь упали на двух женщин. В результате они получили травмы. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по данному делу установлен и допрошен в качестве подозреваемого директор местной обслуживающей организации. Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Также сразу два подобных инцидента произошли в Асбесте 14 и 16 марта. По версии следствия, происшествия стали возможны из-за несвоевременной очистки крыш сотрудниками управляющих компаний от скопившегося снега и наледи.

А четвертый аналогичный случай произошел 16 марта в Ревде, где у одного из домов в результате схода наледи пострадал находившийся в коляске 9-месячный ребенок.

По всем инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Проводятся расследования.