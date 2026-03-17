В Нижневартовске 15 человек дистанционно похищали у россиян деньги

В Нижневартовске полицейские пресекли деятельность 15 человек, занимающихся интернет-мошенничеством, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Ирина Волк.

В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения в краже, мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении вредоносного программного обеспечения.

С июня 2024 года по февраль 2025 года злоумышленники публиковали в Интернете объявления о поиске сотрудников "на удаленку". У откликнувшихся соискателей просили личные данные, включая номер банковской карты, предлагали загрузить на телефон определенный файл. После того, как устройство заражалось вирусами, злоумышленники получали доступ к их банковским приложениям и переводили себе деньги. Также мошенники оформляли на потерпевших кредиты через Госуслуги.

Все похищенные средства зачислялись на подконтрольные счета. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время потерпевшими признаны 113 человек из различных регионов России. Причиненный ущерб составил порядка 2,5 миллиона рублей.

Следователем следственных органов возбуждены уголовные дела. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.