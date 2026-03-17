ЕАБР сообщил о резком замедлении российской экономики

Аналитики Евразийского банка развития в своем мартовском обзоре отметили серьезное изменение динамики российского рынка. После стремительного рывка в предыдущие два года, по итогам 2025-го экономика страны прибавила лишь 1%. Этот результат оказался почти в пять раз слабее показателей 2024 года, когда ВВП вырос на 4,9%. Промышленный сектор, который раньше обеспечивал основной прогресс, на этот раз показал скромный подъем на 1,3%.

Внутри индустриального блока ситуация сложилась неоднозначно. Хорошую скорость сохранило машиностроение, увеличив объемы на 7,7%, а обрабатывающие предприятия выпустили на 3,9% больше продукции. Небольшой прирост зафиксировали металлурги и химики. Однако эти успехи не смогли перекрыть падение в других нишах. Например, из-за охлаждения спроса внутри страны добыча ресурсов сократилась на 1,6%. В начале 2026 года негативный тренд усилился: общая активность в экономике упала на 2,1% из-за сложностей в обработке.

Государственные финансы также столкнулись с давлением. Разрыв между тратами и доходами казны увеличился до 5,6 трлн рублей, что превышает 2,5% от объема ВВП. Год назад этот показатель был ощутимо ниже - 1,7%. Эксперты банка связывают такую ситуацию с тем, что государство тратит деньги быстрее, чем успевает их зарабатывать. В ответ на это власти готовят поправки в бюджетное правило: они планируют пересмотреть базовую стоимость нефти, чтобы более эффективно управлять государственными резервами.

Сообщалось, что из-за резкого падения нефтегазовых доходов почти вдвое и низкой цены на нефть дефицит бюджета за два месяца практически достиг годового плана, составив почти 3,5 трлн рублей. Чтобы исправить ситуацию, правительство планирует сократить общие расходы на 10%, при этом власти обещают сохранить финансирование социальных нужд, обороны и помощи семьям участников СВО.