Герман Греф отчитался перед Владимиром Путиным о рекордной прибыли Сбера за 2025 год

В ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным глава "Сбера" Герман Греф отчитался о финансовых результатах деятельности за 2025 год. Согласно представленным данным по МСФО, банковская группа продемонстрировала беспрецедентный рост: чистая прибыль достигла пикового значения, превысив 1,7 трлн рублей. Столь внушительный доход позволил направить на дивидендные выплаты акционерам рекордные 853 млрд рублей, что соответствует 50% от общего объема прибыли, пишет "Ъ".

Герман Греф подчеркнул, что кредитная организация строго придерживается намеченного курса. По его словам, второй этап реализации трехлетней стратегии трансформации завершен с полным выполнением всех целевых ориентиров, установленных наблюдательным советом. Руководитель финтех-гиганта также выразил оптимизм относительно перспектив текущего года, рассчитывая на обновление максимумов по доходности.

Владимир Путин дал высокую оценку деятельности финансового института, отметив профессионализм команды и значимость достигнутых успехов.

Ранее сообщалось, что из-за снижения ключевой ставки россияне стали чаще переводить деньги из банковских вкладов в инвестиционные инструменты: в январе доля таких перечислений выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, составив более 3% от закрытых депозитов.