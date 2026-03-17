17 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Скорая помощь" Богдановича будет присоединена к СМП Каменска-Уральского

"Скорая помощь" в Богдановиче войдёт в состав профильного подразделения на базе окружной СМП "Каменска-Уральского". Как сообщает пресс-служба областного минздрава, именно сотрудники службы "03" выступили инициатором и уже подали соответствующие заявления.

"Сотрудники медицинской помощи вышли с инициативой о переходе в структуру Каменск-Уральской скорой медицинской помощи. Сотрудники будут иметь стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне, а жители Богдановича получат качественную и своевременную медицинскую помощь. Администрация ЦРБ поддержала нас с нашим решением. Уже проведены переговоры с главой структуры и готовятся документы о передаче в Каменск-Уральский", - рассказала старший фельдшер "скорой помощи" Богдановича Ольга Берсенева.

Предполагается, что создание единого бесшовного пространства поспособствует доступности специализированных медицинских бригад, что повысит качество экстренной помощи жителям Богдановича. При этом, бригады продолжат работать в родном городе в полном составе. Изменения также позволят обновить автопарк, оборудование и повысить заработную плату персоналу.

"Эти изменения подтверждают актуальность масштабной реформы службы "03" в Свердловской области. Они направлены на централизацию управления вызовами и бригадами, обновление материальной базы. Удачным примером стала "скорая помощь" Сухого Лога: в декабре 2025 года медики приступили к работе под управлением станции СМП Каменска-Уральского, где трудятся и сегодня, спасая жизни в родном городе", - отметили в минздраве.

Теги: Богданович, Каменск-Уральский, скорая


