Депутат Свинцов: Мобильный интернет работает плохо из-за перенастройки оборудования

Пока ещё либерал-демократ, депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался о том, почему в крупных городах России есть проблемы с мобильным интернетом, и когда они закончатся.

Перебои есть на фоне перенастройки маршрутизации трафика, и в ближайшие недели эта работа будет завершена, сказал в пресс-центре НСН Свинцов. Политик подчеркнул, что никогда не призывал блокировать что-либо.

Ранее жители Москвы начали массово приобретать альтернативные средства коммуникации на фоне нестабильной работы мобильного интернета в начале марта. С 6 по 10 число текущего месяца зафиксирован резкий скачок спроса на технику, не зависящую от сотовых операторов.