В России развивается формалистическая система образования, заявили в Госдуме

В России идет развитие формалистической системы образования, когда все большую роль приобретают формализованные процедуры — ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и пр. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, рассуждая о причинах травли в школах.

Роль учителя в этих условиях все больше отходит на второй план, они занимаются проведением многочисленных "мероприятий" и отчетами о них. Это "система мертвого образования", считает депутат.

"К сожалению, многие думают, что количеством формальных мероприятий можно эти проблемы решить. Это не так", — подчеркнул Смолин.

Он напомнил высказывание великого химика Дмитрия Менделеева, что обучение без воспитания — это меч в руках сумасшедшего. И припомнил, что однажды на парламентских слушаниях директор одной кубанской школы сказал: "Дети, уйдите из школы, не мешайте реализовывать нацпроект "Образование". То есть образование выродилось в формальные процедуры ради показателей.

Об этой проблеме в своих передачах регулярно говорит народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков. А в последнем "Бесогоне" он заявил, что в готовящейся Стратегии развития системы образования до 2036 года нет места учителям.