Камеры ГИБДД перестанут выписывать пачку штрафов за отсутствие ОСАГО

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об ограничении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Теперь дорожные камеры смогут наказывать водителя за это нарушение только один раз в 24 часа. Даже если автомобиль без страховки попадет в объективы десятков камер за одну поездку, владелец получит лишь одно постановление. Новые правила вступят в силу сразу после официального опубликования документа, пишет "Российская газета".

Депутат Никита Чаплин пояснил, что закон исправляет старую несправедливость. Раньше водитель, который забыл продлить страховку, мог за день собрать штрафов на огромную сумму, которая не соответствовала тяжести нарушения. Теперь система будет работать иначе: один день - один штраф в 800 рублей. Это даст человеку возможность доехать до дома или офиса и оформить полис.

При этом власти не отменяют ответственность за езду без страховки. Штрафы будут приходить ежедневно, пока владелец не купит полис. Депутат Каплан Панеш подчеркнул, что система проверяет наличие страховки по электронным базам данных, что исключает споры с инспекторами.

Зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что сейчас без ОСАГО ездят около 7-10% автомобилистов. Это создает большие проблемы при авариях, так как пострадавшим приходится годами судиться с виновниками ради компенсации. Депутаты уверены, что новые правила с использованием искусственного интеллекта помогут сократить число нарушителей, но при этом сделают систему наказаний более логичной и справедливой.

Кстати, московские дорожные камеры начали проверять наличие полисов ОСАГО, но пока это касается только такси и грузовиков. Вместо денежных штрафов нарушителям аннулируют разрешения на перевозки или запрещают въезд в город, сверяя номера машин с базой страховых договоров. В Подмосковье уже в апреле планируют внедрить технологию мгновенной проверки через электронную систему, а к концу 2026 года такая практика распространится на всех автовладельцев России.