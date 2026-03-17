Дерипаска: В России надо снизить ставку до 6% и "ослабить рубль до 105 за доллар"

Бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесёт России ничего хорошего, несмотря на повышение цен на нефть, газ и удобрения.

По мнению Дерипаски, всем очевидно, что мировая экономика от высоких цен на энергоресурсы (нефть, газ, уголь) серьёзно и надолго замедлится. Россия понесёт серьёзные потери в этом глобальном кризисе, уверен бизнесмен.

"Пока не поздно, нашим макроэкономистам из ЦБ, умеющим чудесно жонглировать цифрами, нужно браться за ум. И поэтапно, в течение четырёх – шести месяцев, снижать ключевую ставку до 6% и ослаблять рубль до уровня не ниже 105 за доллар. Тогда мы пройдём этот кризис без больших потерь. В противном случае наступим на очередные грабли", - написал Дерипаска в своём telegram-канале.