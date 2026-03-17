Минпрос думает, как предотвратить деструктивное поведение подростков

Профилактика деструктивного поведения учеников стала предметом обсуждения на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что ведомством принимаются все необходимые меры: подготовлены и разосланы методические рекомендации, создан Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, вводятся оценки поведения. А директор Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская перечислила разные инструменты, которые ведомство подготовило для помощи учителям в организации профилактической и воспитательной работы. Это методички, навигаторы и т.п. Все они, однако, имеют административную природу.

В комментариях на странице ведомства люди пишут, что в советское время об оскорблении и унижении учителей подростками даже подумать не могли. Сейчас же учителя абсолютно беззащитны. Им надо вернуть реальную дисциплинарную власть, а не произносить красивые лозунги.

"Учителю надо вернуть реальные права, например забрать смартфон у школьника до конца урока, если он на уроке, вместо того чтобы слушать учителя, играет, и чтобы на учителя не подали в суд потом. Иметь право выгнать с урока тех, кто мешает его проведению и мешает другим детям, которые хотят учится. Иметь реальные рычаги воздействия на хулиганов и провокаторов, которых увы становится все больше", - пишет Алексей Ц.