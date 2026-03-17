Суд вынес приговор двум тюменцам из-за нападения на врача в областной клинической больнице

В Тюмени суд вынес приговор двум местным жителям, напавшим на врача в областной клинической больнице (ОКБ) №2, сообщили Накануне.RU в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

Суд приговорил их к лишению свободы сроком на два года четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"В Тюмени вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хулиганстве в медицинском учреждении. С учетом позиции государственного обвинителя они признаны виновными в совершении данного преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с осужденных солидарно взыскан причиненный потерпевшему моральный вред в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью, в День медработника, 15 июня 2025 года, обвиняемые напали на врача-травматолога-ортопеда хирургического отделения. Инцидент произошел в помещении приемного отделения ОКБ №2.

Предположительно, у них были претензии к конкретному медику, к нему и прошли, оторвали от приема пациента. По словам одного из очевидцев, они требовали принять их товарища без очереди. Некоторое время разговаривали на повышенных тонах, потом внезапно один из непрошенных посетителей начал избивать медработника. К нему присоединились остальные.

Пострадавший получил травмы, агрессоры скрылись, но позже были задержаны. Судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия к гражданам).