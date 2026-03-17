Суд вынес приговор двум тюменцам из-за нападения на врача в областной клинической больнице

17 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор двум тюменцам из-за нападения на врача в областной клинической больнице

В Тюмени суд вынес приговор двум местным жителям, напавшим на врача в областной клинической больнице (ОКБ) №2, сообщили Накануне.RU в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

Суд приговорил их к лишению свободы сроком на два года четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"В Тюмени вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хулиганстве в медицинском учреждении. С учетом позиции государственного обвинителя они признаны виновными в совершении данного преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с осужденных солидарно взыскан причиненный потерпевшему моральный вред в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью, в День медработника, 15 июня 2025 года, обвиняемые напали на врача-травматолога-ортопеда хирургического отделения. Инцидент произошел в помещении приемного отделения ОКБ №2.

Предположительно, у них были претензии к конкретному медику, к нему и прошли, оторвали от приема пациента. По словам одного из очевидцев, они требовали принять их товарища без очереди. Некоторое время разговаривали на повышенных тонах, потом внезапно один из непрошенных посетителей начал избивать медработника. К нему присоединились остальные.

Пострадавший получил травмы, агрессоры скрылись, но позже были задержаны. Судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия к гражданам).

Теги: толпа, нападение, медработник, приговор


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.08.2025 10:59 Мск В Тюмени будут судить мужчин, напавших на врача в больнице
Ранее 17.06.2025 19:31 Мск Бастрыкин вмешался в ситуацию с нападением на врача в больнице Тюмени
Ранее 17.06.2025 16:05 Мск Толпа мужчин напала на врача в тюменской больнице в День медработника

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


