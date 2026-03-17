В Кудымкаре бухгалтер похитила у полиции более трех миллионов рублей

В Кудымкаре за хищение более 3 млн рублей осуждена бывший бухгалтер местного отдела полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Кудымкарский городской суд Пермского края признал женщину виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).



Судом установлено, что гражданка, будучи трудоустроенной на должность ведущего бухгалтера в местном отделении полиции, в период с 2022 года по 2025 год совершала хищение денежных средств путем их незаконного перечисления на подконтрольные банковские счета.



Таким образом бюджету Российской Федерации причинен ущерб в сумме свыше 3 млн рублей.



Суд с применением ст. 64 УК РФ назначил виновной наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также взыскал с осужденной сумму причиненного материального ущерба.