Урал находится под прямой угрозой авиаударов Украины, заявил Шойгу

Урал находится в зоне прямой угрозы для авиаударов со стороны Украины. Об этом на совещании в УрФО заявил секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам Шойгу, ещё недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов Украины, однако теперь территория "находится в зоне непосредственной угрозы".

Также он сказал, что в 2025 году почти в четыре раза увеличились воздушные атаки Киева на инфраструктуру РФ. И Россия сейчас противостоит действиям 56 стран, пытающихся совершать диверсии и теракты на критически важных объектах.