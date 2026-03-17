17 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске разоблачили кибербанду из 15 лжеработодателей

Силовики ХМАО задержали группу из 15 человек, организовавших масштабную систему хищений в интернете. По словам представителя МВД Ирины Волк, аферисты обманули как минимум 113 жителей из разных уголков России, похитив у них свыше 2,5 млн рублей. Троих лидеров группировки суд уже отправил в СИЗО, остальные участники находятся под ограничением на выезд.

Следствие установило, что банда активно работала с июня прошлого года по февраль нынешнего. Злоумышленники завлекали людей объявлениями о легком заработке на дому. Когда кандидат проявлял интерес, его убеждали передать данные банковской карты и загрузить на смартфон вредоносный файл под видом корпоративной программы. Эта программа открывала преступникам скрытый доступ к финансовым сервисам и личным кабинетам на портале "Госуслуги". Получив контроль над чужими профилями, мошенники опустошали счета граждан и оформляли на их имена многочисленные займы в микрофинансовых организациях.

В данный момент правоохранители устанавливают полный список пострадавших и проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других регионах страны.

Ранее свердловские полицейские задержали 32-летнего москвича, который похитил у 70-летней пенсионерки более двух млн рублей, работая курьером на телефонных аферистов. Мошенники запугали женщину выдуманными обвинениями в "пособничестве терроризму" и убедили ее передать все сбережения "сотруднику ФСБ" для проверки.

Теги: лжеработодатель, банда


