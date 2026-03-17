Тюменские врачи впервые выполнили сложнейшую операцию по формированию "нового" мочевого пузыря, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Благодаря профессионализму медиков мужчина смог вернуться к привычному образу жизни.

В стационар МСЧ "Нефтяник" обратился 53-летний пациент с жалобами на примеси крови в моче. В отделении онкологии у него выявили опухоль, подтвердили ее злокачественность и установили локальную стадию заболевания.

По результатам комплексного обследования у пациента наблюдалось прорастание опухоли в глубокие слои стенки мочевого пузыря. Единственным радикальным методом лечения при такой стадии рака является высокотехнологичная операция полного удаления мочевого пузыря.

Один из важнейших вопросов после операции - выбор способа отведения мочи. Было решено выполнить сложную, но функционально более выгодную для пациента операцию - формирование "нового" мочевого пузыря из собственной петли тонкой кишки. Это позволяет сохранить качество жизни и способность к самообслуживанию пациента.

"Технически это сложнейшая реконструктивная операция, поскольку требует большего количества швов и особого способа формирования резервуара, но позволяет сохранить практически такой же активный образ жизни, как и до операции. Операция выполнена максимально щадяще для пациента. Удалось минимизировать послеоперационный болевой синдром, активизировать пациента сразу после операции", - отметил врач хирург-онколог Антон Панин.