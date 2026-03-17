Аксенов: В гостиницах Крыма не будут сильно завышать цены

В Крыму в этом году снова ожидается хороший туристический поток. Однако отельеры не должны сильно завышать цены, пообещал глава республики Сергей Аксенов.

Он рассказал, что многие отельеры в регионе пользуется различными мерами поддержки. И понимание того, что недопустимо заламывать цены под предлогом разных трудностей, у них есть. Крымские власти тоже убеждают этого не делать. В итоге подавляющее большинство отельеров заинтересовано в том, чтобы не отпугнуть людей резким повышением цен. К тому же у Крыма есть узкое место — это Крымский мост, у которого часто бывают пробки. Так что нужно действовать осмотрительно. Тем более что в этом году может открыться конкурент Крыма — Анапа.

"Я говорю собственникам: вы не думайте о том, что надо за один сезон снять все сливки. Если туристы будут распределяться равномерно по территории Крыма и Краснодарского края, турпоток будет чуть меньше", — отметил Аксенов.

Накануне Аксенов сообщил, что Крым вошел в пятерку регионов-лидеров по совокупному темпу экономического роста, в том числе за счет туризма.

В 2025 году Крым посетили почти 7 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. 76% отдыхающих прибыли на автомобилях и автобусах, 61% — по Крымскому мосту. Более 40% отдыхающих выбирают Южный берег Крыма, около трети — западное побережье, а около 15% — восточное. Еще более 10% побывали в предгорьях Симферопольского и Бахчисарайского районов.