17 Марта 2026
Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области прогнозирует рост экономики региона в 2026 году

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о прогнозах экономического развития региона в 2026 году. По словам главы региона, развитие экономики и, в частности, промышленности, сдерживает высокая ключевая ставка.

"Мне кажется, надо более уверенно двигаться вперед к тому, чтобы снижать ставку рефинансирования для развития экономики", - сказал Александр Соколов.

Губернатор отметил, что год будет непростой с точки зрения экономики, что уже заметно и по федеральному бюджету, и по региональным бюджетам.

"Поэтому мы ставим умеренные планы по росту в этом году в размере 5-7%. Это небольшой, но все равно рост, мы оптимистично смотрим в будущее, понимаем наши возможности и видим тенденции, которые в экономике существуют", - сказал Александр Соколов.

В частности, плановой цифрой по валовому региональному продукту на 2026 год планируется 770 млрд рублей (по сравнению с 730 млрд в 2025).

"Основой экономики региона является промышленность, у нас очень много металлообработки, машиностроения, и эта отрасль уверенно развивается и движется вперед. Более сложная история связана с лесопереработкой: хотя у нас 67% территории леса, три крупнейших фанерных комбината, более 40 предприятий занимаются деревянным домостроением, 43 мебельные фабрики, но конъюнктура рынка сейчас не очень хорошая с точки зрения экспортных операций. Надеюсь, что в следующем году будет лучше", - сказал Александр Соколов.

Глава региона также оценил динамику развитии сельского хозяйства в Кировской области.

"Несмотря на то, что мы северный регион, мы - пятые в России по производству молока, за счет высокотехнологичной работы нам удается эту отрасль поддерживать и развивать", - подчеркнул губернатор.

Еще один акцент Александр Соколов сделал на положительной динамике в строительной сфере региона, где, несмотря на сложную для отрасли конъюнктуру, сформированы планы уверенного роста.

Теги: александр соколов, ключевая ставка центробанка, экономическое развитие кировской области


