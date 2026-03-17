В Екатеринбурге пройдет инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!»

На площадке форума будут работать ведущие эксперты финансового рынка и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Программа форума рассчитана на 2 дня.

Главные темы: влияние искусственного интеллекта на будущее частных инвестиций, перспективные инвестиционные стратегии в 2026 году и биржевые инструменты для бизнеса.

Организаторы предусмотрели проведение нескольких ключевых сессий: пленарная сессия «2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?» – перспективы экономики и инвестиционного климата; «инвестиционная стратегия и Топ идей 2026» – обзор рыночной конъюнктуры и приоритетных направлений; «инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства» – решения для юридических лиц по управлению ликвидностью; «расширяя портфель: новые возможности в стратегии частного инвестора» – практические кейсы для управления инвестиционным портфелем; «блеск доходности драгметаллов: временный рост или долгосрочный тренд?» – роль золота и других драгметаллов в портфеле.

Также на форуме будет работать Школа юного инвестора – для школьников, интересующихся инвестициями. Второй день форума будет посвящен диалогу с акционерами ВТБ.

Регистрация для представителе СМИ доступна по ссылке.