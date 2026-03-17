Несколько свердловских муниципалитетов может затопить весенним паводком

Ряд свердловских муниципалитетов попал в зону риска затопления во время весеннего половодья. Об этом говорится в документе, предоставленном Росгидрометцентром.

Согласно ему, из-за ожидаемого максимального уровня весеннего половодья выше нормы до 1,5 м. на реке Сосьва под угрозой могут оказаться Туринск, Ирбит, Тавда, Сосьва, а также придомовые территории и приусадебные участки в сёлах и посёлках в пойме Сосьвы. В остальных реках Свердловской области ожидается максимальный уровень весеннего половодья выше нормы до 1 м.

Запасы воды в снежном покрове на конец февраля в Свердловской области в бассейнах рек Уфа, Исеть составили 100-120% нормы, в бассейнах рек Тобол, Тура, Тавда - 130-140% нормы, а в горных частях бассейнов Туры, Сосьвы и Лозьвы - 150-160% нормы.

Причиной затопления могут стать заторы льда при вскрытия рек, однако, как отмечают специалисты, серьёзных последствий от разлива рек не ожидается.

Подтопления прогнозируются и на других территория Уральского федерального округа. В Челябинской области под угрозой окажутся населённые пункты рядом с реками Караталаят, Тогузак, Синташта, Берсуат, Ай, Уй, Сим, Юрюзань, Большая Караганка, Урляда, Гумбейка и Зингейка.

В Курганской области существует риск разлива рек Исети и Уй.

Серьёзнее дела обстоят в Тюменской области, где уровень воды в реке Ишим может подняться на 1,4-2,5 м. выше нормы. Под угрозой затопления окажутся села Ильинка, Ишим, Абатское. На 1 м. выше нормы поднимется уровень воды в реках Средней Оби, Конде и Ляпин.