Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Курганская область
Фото: Накануне.RU

В одном из районов Курганской области ввели карантин из-за вспышки бешенства у домашних животных

Губернатор Курганской области подписал постановление о введении карантина в Шумихе. Специалисты обнаружили очаг заболевания в личном подсобном хозяйстве на улице Первомайской. Теперь в радиусе 500 метров от этого места действуют строгие правила безопасности.

В этой зоне закон запрещает лечить больных животных, забивать скот на мясо, проводить выставки питомцев или торговать ими на ярмарках. Также здесь нельзя ловить диких зверей, чтобы вывозить их в зоопарки. На территорию самого хозяйства могут заходить только ветеринары - для всех остальных вход закрыт.

Шумиха стала очередным городом региона, где зафиксировали вирус. До этого врачи находили бешенство в Шадринске, а также в селах Петуховского и Щучанского округов. Ветеринары предупреждают, что болезнь убивает и диких, и домашних животных. Вирус крайне опасен для людей: человек может заразиться даже после обычного контакта с больным питомцем.

Ранее сообщалось, что жители села Козиха Новосибирской области вышли на протест и перегородили дорогу технике из-за жесткого карантина по пастереллезу. Люди возмущены требованием властей отправить на убой весь скот без проведения лабораторных тестов и осмотра животных, ведь личное хозяйство - их единственный источник дохода.

