В Ишиме концессионер реконструирует и построит более 60 километров сетей водоснабжения и водоотведения

17 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Ишиме концессионер реконструирует и построит более 60 километров сетей водоснабжения и водоотведения

В Ишиме концессионер реконструирует и построит более 60 километров сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вопросы реализации концессионного соглашения обсудили во время совещания заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, глава Ишима Федор Шишкин и генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

"Ишим - большой город. Из 16 концессий, которые мы заключили в прошлом году, именно здесь самая объемная инфраструктура. Поэтому на выстраивание отношений и передачу объектов требуется чуть больше времени, чем в других муниципалитетах. Нам как стороне концессии важно, чтобы переход был максимально бесшовным. Население города должно получать качественные услуги ",- отметил Павел Перевалов.

В рамках концессионного соглашения запланированы cтроительство и реконструкция: восьми объектов, более 60 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Общий объем инвестиций превысит семь миллиардов рублей.

Отметим, что ранее была модернизирована система водоснабжения и водоотведения Тобольска. В городе в соответствии с концессионными соглашениями под дном Иртыша проложены дюкеры, чтобы обеспечить водоотведение для жителей Левобережья. В части водоснабжения была выполнена реконструкция: сетей от ВК-24 до ВК-4, водоочистных сооружений Жуковской насосно-фильтровальной станции, закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов.

Теги: концессия, водоснабжение, водоотведение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети