В Ишиме концессионер реконструирует и построит более 60 километров сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вопросы реализации концессионного соглашения обсудили во время совещания заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, глава Ишима Федор Шишкин и генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

"Ишим - большой город. Из 16 концессий, которые мы заключили в прошлом году, именно здесь самая объемная инфраструктура. Поэтому на выстраивание отношений и передачу объектов требуется чуть больше времени, чем в других муниципалитетах. Нам как стороне концессии важно, чтобы переход был максимально бесшовным. Население города должно получать качественные услуги ",- отметил Павел Перевалов.

В рамках концессионного соглашения запланированы cтроительство и реконструкция: восьми объектов, более 60 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Общий объем инвестиций превысит семь миллиардов рублей.

Отметим, что ранее была модернизирована система водоснабжения и водоотведения Тобольска. В городе в соответствии с концессионными соглашениями под дном Иртыша проложены дюкеры, чтобы обеспечить водоотведение для жителей Левобережья. В части водоснабжения была выполнена реконструкция: сетей от ВК-24 до ВК-4, водоочистных сооружений Жуковской насосно-фильтровальной станции, закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов.