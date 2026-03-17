Председателя уральской думы уволили через суд в связи с утратой доверия

На Среднем Урале суд прекратил полномочия председателя местной думы. Это произошло в связи с утратой доверия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что председатель Режевской думы Николай Бачинин нарушил требования антикоррупционного законодательства. Было установлено, что с октября 2021 до октября 2023 года Бачинин своими распоряжениями ежемесячно назначал самому себе премии и надбавки "за особые условия", получив таким образом более 1,7 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура внесла в думу представление об увольнении председателя в связи с утратой доверия. Однако городской парламент оставил его без удовлетворения. Тогда Режевской городской прокурор направил в иск суд, но и там получил отказ.

Не остановившись на этом, прокуратура обжаловала решение Режевского суда. Сегодня, 17 марта, коллегия по административным делам Свердловского областного суда отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив иск и уволив Николая Бачинина в связи с утратой доверия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, полномочия Бачинина прекращены и как председателя думы, и как депутата. Решение уже вступило в силу.