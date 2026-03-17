Следователи устанавливают обстоятельства обрушения кровли дома в поселке Белый Яр

В Сургутском районе проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

16 марта, днем, произошло частичное обрушение кровли двухэтажного многоквартирного дома по ул. Маяковского в поселке Белый Яр по причине скопления большого количества снежных масс на кровле жилого дома.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка выполнению управляющей организацией обязательств по своевременной очистке крыши от снега.