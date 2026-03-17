В свердловских больницах вводят разноцветную форму для медперсонала

В медучреждениях Свердловской области вводят дополнительную разноцветную униформу для персонала. Как сообщает департамент информполитики региона, новый стандарт внедрят в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ.

По словам врача ультразвуковой диагностики Глеба Григорьева, новая униформа позволит пациентам даже в чужом медучреждении сразу понять, к кому они обращаются - к медсестре, врачу или заведующему отделением. При этом, как отметил замглавврача городской больницы Первоуральска Игорь Махнев, белый халат останется основной единицей одежды медиков.

Специалисты отмечают, что цветовая классификация уже давно практикуется не только в медорганизациях, но и в организациях иной сферы деятельности. Это позволяет организовать работу в коллективе и улучшить взаимодействие между сотрудниками.

"Различная по цветам форма сотрудников в зависимости от функционала, в том числе, повысит производительность труда. Она поможет быстро определить роль специалиста, что ускорит коммуникацию и сэкономит время. Кроме того, цветовая дифференциация наглядно отражает структуру организации и распределение обязанностей. Такая система поможет упростить координацию действий в экстренных ситуациях, когда важно быстро найти нужного сотрудника", - отметил гендиректор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

В скором времени медперсонал начнёт носить темно-синюю форму, врачи - темно-зеленую, средний медперсонал - светло-зеленую, младший медперсонал - сиреневую, административный персонал - голубую, а IT-специалисты, представители немедицинских и хозяйственных служб - серую.