На Урале снег сошел с крыши на коляску с 9-месячным ребенком

Жители Среднего Урала продолжают становиться жертвами схода с крыш снега и льда. На этот раз пострадал маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел вечером 16 марта в Ревде: там сошел снег с жилого дома по улице Чехова. В это время у подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочь. При сходе снега родители среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда.

Тем не менее, ребенок получил ушибы мягких тканей головы и ссадины. После консультации травматолога девочка с мамой были отпущены домой.

Как уже выяснили в прокуратуре, данный дом обслуживается ООО "УЮТ". Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на днях в уральском городе Асбест в результате схода снега и льда с кровли домов пострадали люди. Такой же инцидент произошел в Нижней Туре.