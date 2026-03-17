Mash: Генерал США потерял важные документы и позже пострадал, выпив литр чачи

В неприятную историю мог попасть генерал армии США Антонио Агуто, отвечавший за помощь Украине во время первых двух лет специальной военной операции России. Офицер якобы потерял секретные документы и заработал сотрясение после пьянки.

В марте 2024 г. Агуто и его команда поехали на поезде из Германии в Киев. С собой у них были секретные карты. Вскоре после поездки стало известно, что эти документы забыли в поезде. Их нашли только через сутки и доставили в посольство США на Украине. Агуто признал ошибку.

В конце весны того же года у офицера был ужин с госсекретарём США Энтони Блинкеном. На встречу Агуто пришёл нетрезвым. Он так сильно напился (возможно, он "принял" литр чачи), что упал и ударился головой о стену, получив сотрясение мозга. В итоге проверка показала, что генерал нарушил несколько правил хранения секретных документов и поведения военнослужащих, пишет Mash.