Хорватия призвала Венгрию выбирать между Западом и Россией

Венгрия должна сделать выбор – она с Западом или с Россией. Об этом заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

Накануне МИД Хорватии выступил в поддержку принятия 20-го пакета санкций против России. А министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрию и Словакию хотят принудить покупать нефть по Адриатическому нефтепроводу вместо "Дружбы", хотя тот может удовлетворить не более 15% потребностей двух стран. А Хорватия, требуя отказаться от российской нефти, не продемонстрировала пропускную способность этого трубопровода.

В конце января Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию, заявив о его повреждении. В ответ Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а позже заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из России.

Накануне Сийярто заявил, что Киев отказался от запланированных трехсторонних переговоров с участием Словакии по поводу транзита нефти через "Дружбу". Венгерская делегация провела три с половиной дня в Киеве, пытаясь добиться встреч, но там все запросы на встречи были отклонены, а на объект приехать не дали. Украина перекрыла транзит по сугубо политическим причинам, заключил венгерский министр.



