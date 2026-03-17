СК возбудил дело после протечек крыши спорткомплекса в Каменске-Уральском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с ненадлежащим содержанием спортивного комплекса на Среднем Урале.

Как сообщает информационный центр СК России, речь идет о спорткомплексе в Каменске-Уральском. Так, из-за регулярных протечек крыши здания, где проводятся занятия для детей, в помещениях образуется сырость, а отделочные материалы повреждены. Утверждается, что, несмотря на нарушения, никаких мер к организации ремонта не принимается.

По ситуации возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

