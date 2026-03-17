В больнице Екатеринбурга открылись занятия для астматиков

В Центральной городской клинической больнице №3 Екатеринбурга стартовали бесплатные занятия по бронхиальной астме. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

"Бронхиальная астма давно перестала быть редким недугом. Стрессы, экология, аллергены и последствия вирусных инфекций делают наши лёгкие уязвимыми", - отмечают в минздраве.

Первое занятие пройдёт уже сегодня в 14.00 в поликлинике №1 ЦГКБ №3 по адресу: ул. Бебеля, 160, актовый зал (№207).

После этого уроки будут проходить раз в месяц. На них профильный специалист расскажет горожанам, как распознать и предотвратить грядущее обострение, какие сегодня существуют методы профилактики и как адаптировать свой быт и питание под чувствительность легких. Ученикам также покажут техники дыхательной гимнастики и распишут правила физической активности.

Напомним, что в начале месяца в Центральной городской клинической больнице №24 Екатеринбурга открылись школы здоровья по гипертонии и когнитивному долголетию. Посетить их может любой желающий.