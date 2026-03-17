Крепкий спрос: продажи алкоголя подскочили на 15% за первые два месяца года

Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь. За первые два месяца 2026 года люди приобрели 11,56 млн дал водки, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль сообщает, что спрос на ликероводочные изделия подскочил еще сильнее - сразу на 15,2%. В целом продажи всех напитков крепче 9 градусов выросли на 2,3%.

Заводы также увеличили выпуск продукции. В январе и феврале предприятия произвели 7,7 миллиона дал водки, прибавив 1,5% к прошлогодним показателям. Эксперты отмечают, что такой рост во многом связан с "эффектом низкой базы": в начале 2025 года производство водки в стране рухнуло на 26,3%, поэтому сейчас отрасль просто отыгрывает падение.

Специалисты прогнозируют, что в будущем высокие акцизы начнут сильнее давить на рынок. Из-за налоговой нагрузки компании, скорее всего, продолжат сокращать выпуск этилового спирта. Аналитики ожидают, что эти сложности сохранятся в алкогольной индустрии до конца 2026 года.

