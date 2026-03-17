В поселке Белый Яр под тяжестью снега обрушилась кровля

Устранение выявленных нарушений и восстановление прав жильцов находится на контроле надзорного ведомства.

По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стало наличие снежных масс на кровле дома. Прокуратурой будет дана оценка выполнению управляющей организацией обязательств по своевременной очистке крыши от снега.

В поселке Белый Яр в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул.Маяковского под тяжестью снега обрушилась кровля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.



