17 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В США назревает дефицит редкоземельных металлов

Из-за войны против Ирана США начинают ощущать нехватку редкоземельных компонентов для производства оружия. Запасов редкоземов хватит примерно на два месяца.

Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, прошлогодняя торговая война США и Китая привела к перекрытию поставок редкоземов и ввергла в кризис американскую промышленность. Позже китайский экспорт возобновился, но до военных корпораций США они почти не доходят. А Китай является мировым лидером по запасам и добыче редкоземов, которые потому так и называются, что их очень мало.

При этом для создания одного F-35 нужно 417 кг редкоземельных металлов, эсминца - 2 тонны, а на подлодку "Вирджиния" - больше 4 тонн. Последствия нехватки редкоземов могут быть серьезными.

"[Это] ставит Трампа в очень тяжелое положение в преддверии визита в Китай. Придется вновь вымаливать у Пекина новые поставки. Тем временем экспорт нефти из Ирана в Китай идет, помешать этому США не смогли. Иранцы уничтожили четыре батареи THAAD из 15 имеющихся у Пентагона, еще одну перебросили из Южной Кореи, оголив азиатский фронт. В этих условиях Китай может добиться серьезных уступок со стороны Трампа, в том числе даже вынудить его прекратить авантюру с Ираном", - прогнозирует Дудаков.

Энергетический кризис и дефицит других ресурсов заставляет даже самых ярых ястребов в США искать пути к отступлению, отмечает аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Теги: сша, редкоземельные металлы


