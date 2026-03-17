Девушка из Казахстана на протяжении трёх лет не может уехать к своей семье в Россию

В редакцию Накануне.RU обратилась тётя 20-летней Андромеды Басмановой. Как рассказала родственница, в Алматы девушка оказалась без правового статуса из-за отмены решения о признании юридического факта рождения.

Андромеда родилась в 2005 году, её мать в 2006 году стала гражданкой Российской Федерации.

"Её мама на момент рождения, в 2005 году, была гражданкой Казахстана. А в 2006 году получила гражданство России. Из-за этой путаницы документировать девушку не получалось до 2022 года", — рассказала тётя.

В 2022 году Атырауский городской суд всё-таки признал факт рождения и выдал свидетельство о рождении. При попытке оформления ИИН ЦОН Алмалинского района присвоил ей статус "нерезидент". Позже миграционная служба, по словам тёти, аннулировала свидетельство о рождении.

"На сегодняшний день она уже доведена до анорексии и депрессивного состояния из-за того, что на протяжении трёх лет из-за коррупции не может уехать к своей семье в Россию, — поясняет тётя девушки. — Андромеда — творческая личность, она написала книгу стихов и мечтала поступить в театральный ВУЗ в Москве, но сделать этого не может".

В январе этого года родственники Басмановой подавали ходатайство в Верховный суд о пересмотре судебного акта и восстановлении правового статуса девушки, но в очередной раз получили отказ. Семья девушки надеется, что общественное внимание поспособствует решению проблемы.