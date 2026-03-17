Бастрыкин вмешался в ситуацию с попыткой похищения девочки в Нижневартовске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о нападении на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

15 марта женщина напала на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске и твердила, что "никто ее" не спасет". Неадекватную женщину спугнули соседи.

По словам матери ребенка, когда девочка вышла из дома в магазин, к ней стала приставать женщина, зажимала ей рот, а потом потащила в неизвестном направлении. Остановило ее только появление соседей — она выпустила ребенка. Девочка убежала.

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Саму женщину задержали полицейские.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.