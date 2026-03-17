Завершается реконструкция тепломагистрали, снабжающей теплом пять районов Екатеринбурга и Верхнюю Пышму

Масштабные работы по реконструкции тепломагистрали М1, которая обеспечивает теплом Верхнюю Пышму и пять районов Екатеринбурга вышли на финишную прямую. Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании планируют ввести в эксплуатацию новый участок теплотрассы в середине апреля 2026 года.

Как сообщил Накануне.RU заместитель начальника Орджоникидзевского района Тепловых сетей Игорь Карловский, речь идет о завершении строительства теплосети, которая охватывает потребителей Верхней Пышмы, а также Железнодорожного, Орджоникидзевского, части Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

"Общая протяженность данного участка — около трех километров. Диаметр труб 1000 и 1200 мм. В середине апреля участок будет введен в эксплуатацию", - уточнил Карловский.

При строительстве были применены новые технологии: современная теплоизоляция, система оперативно-дистанционного контроля для выявления утечек, а также сильфонные компенсаторы - устройства, которые воспринимают осевые, сдвиговые и поворотные смещения, а также вибрации в трубопроводах, возникающие из-за колебаний температуры и давления рабочей среды. Благодаря гибкой конструкции, устройство предотвращает разрушение трубопровода и его опор.

Заменить устаревшие коммуникации потребовалось из-за их возраста. Как пояснил заместитель главного инженера ЕТК Александр Дорохов, старые трубопроводы были проложены еще в начале 1960-х годов.

Реконструкция магистрали М1 от Среднеуральской ГРЭС до павильона 0156 ведется уже третий год. Работы разделены на несколько этапов. Специалисты полностью обновили строительные конструкции и тепломеханическое оборудование. Вместо трех старых труб проложили две, но большего диаметра — с учетом перспективного развития городов.

"Здесь был непроходимый лес, в 60-х годах при строительстве магистрали смонтировали три трубопровода. Мы оптимизировали систему: проложили два трубопровода, но в большем диаметре", — рассказал Дорохов. Он также сообщил, что новая трасса приподнята над землей, что упрощает ее обслуживание и визуальный контроль.

Стоит отметить, что в ходе реконструкции применялись технические решения, позволившие не отключать потребителей даже в зимний период. Так, например, были смонтированы временные трубопроводы, обеспечивающие бесперебойную подачу тепла.

В настоящий момент ведутся работы по стыковке нового участка с существующей магистралью, которая проходит транзитом через Пышму в Екатеринбург. Затем новая магистраль будет запущена в эксплуатацию, а старые трубы демонтируют. Обновленная магистраль обеспечит теплом потребителей с учетом строительства нового жилья - более 1000 домов и 47 социальных объектов.