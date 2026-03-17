Завершается реконструкция тепломагистрали, снабжающей теплом пять районов Екатеринбурга и Верхнюю Пышму

17 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

Завершается реконструкция тепломагистрали, снабжающей теплом пять районов Екатеринбурга и Верхнюю Пышму

Масштабные работы по реконструкции тепломагистрали М1, которая обеспечивает теплом Верхнюю Пышму и пять районов Екатеринбурга вышли на финишную прямую. Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании планируют ввести в эксплуатацию новый участок теплотрассы в середине апреля 2026 года.

Как сообщил Накануне.RU заместитель начальника Орджоникидзевского района Тепловых сетей Игорь Карловский, речь идет о завершении строительства теплосети, которая охватывает потребителей Верхней Пышмы, а также Железнодорожного, Орджоникидзевского, части Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

"Общая протяженность данного участка — около трех километров. Диаметр труб 1000 и 1200 мм. В середине апреля участок будет введен в эксплуатацию", - уточнил Карловский.

При строительстве были применены новые технологии: современная теплоизоляция, система оперативно-дистанционного контроля для выявления утечек, а также сильфонные компенсаторы - устройства, которые воспринимают осевые, сдвиговые и поворотные смещения, а также вибрации в трубопроводах, возникающие из-за колебаний температуры и давления рабочей среды. Благодаря гибкой конструкции, устройство предотвращает разрушение трубопровода и его опор.

Заменить устаревшие коммуникации потребовалось из-за их возраста. Как пояснил заместитель главного инженера ЕТК Александр Дорохов, старые трубопроводы были проложены еще в начале 1960-х годов.

Реконструкция магистрали М1 от Среднеуральской ГРЭС до павильона 0156 ведется уже третий год. Работы разделены на несколько этапов. Специалисты полностью обновили строительные конструкции и тепломеханическое оборудование. Вместо трех старых труб проложили две, но большего диаметра — с учетом перспективного развития городов.

"Здесь был непроходимый лес, в 60-х годах при строительстве магистрали смонтировали три трубопровода. Мы оптимизировали систему: проложили два трубопровода, но в большем диаметре", — рассказал Дорохов. Он также сообщил, что новая трасса приподнята над землей, что упрощает ее обслуживание и визуальный контроль.

Стоит отметить, что в ходе реконструкции применялись технические решения, позволившие не отключать потребителей даже в зимний период. Так, например, были смонтированы временные трубопроводы, обеспечивающие бесперебойную подачу тепла.

В настоящий момент ведутся работы по стыковке нового участка с существующей магистралью, которая проходит транзитом через Пышму в Екатеринбург. Затем новая магистраль будет запущена в эксплуатацию, а старые трубы демонтируют. Обновленная магистраль обеспечит теплом потребителей с учетом строительства нового жилья - более 1000 домов и 47 социальных объектов.

Теги: реконструкция, тепломагистраль, теплосети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети