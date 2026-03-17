В Асбесте в результате схода снега и льда пострадали люди

В уральском городе Асбест в результате схода снега и льда с кровли домов пострадали люди. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуроры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, первый инцидент произошел в субботу, 14 марта. Снег и лед сошли с кровли жилого дома №8 по улице Ленинградская. В результате пострадала 11-летняя девочка. Она получила ушибы и была отпущена домой на амбулаторное лечение. По данным прокуратуры, дом обслуживает ООО УК "Техносервис".

Второй случай произошел накануне, 16 марта. Снег со льдом упали с кровли жилого дома №19 по улице Московская. В результате местная жительница получила ушибленную рану головы. Сейчас женщина на амбулаторном лечении. Как выяснили прокуроры, данный дом обслуживается управляющей организацией ООО "Карат".

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Также прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, в минувшие выходные две женщины получили травмы в результате схода снега и льда с кровли дома в Нижней Туре.