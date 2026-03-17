СМИ: США ведут переговоры о свержении лидера Кубы

США якобы готовят свержение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, и ведут переговоры по этому поводу.

По данным The New York Times, правительство Кубы останется прежним. Американская сторона дала понять Гаване: президент должен уйти, дальнейшие отставки Вашингтон не интересуют.

Как объясняют собеседники издания, США видят в Диас-Канеле сторонника жесткой линии и противника необходимых структурных реформ экономики. По мнению некоторых чиновников администрации Трампа, отстранение главы кубинского государства позволило бы провести структурные экономические изменения в стране, пишет РБК.

Ранее похищенный спецслужбами США президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям и объявил себя военнопленным.