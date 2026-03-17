В Нижнем Тагиле по решению суда приостановили работу шахты

В Нижнем Тагиле судебные приставы приостановили работу шахты. Для этого им пришлось спуститься на глубину 610 метров.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о шахте "Магнетитовая" ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат". Ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление о немедленном административном приостановлении деятельности шахты на 60 суток.

Судебные приставы с представителем Уральского управления Ростехнадзора выехали на объект. Для проведения исполнительных действий сотрудники ведомств спустились в шахту на глубину 610 метров.

Деятельность шахты "Магнетитовая" официально приостановлена. Входы на объект опечатаны и наложены пломбы.

Начальнику шахты вручено требование о прекращении деятельности. А руководителю Высокогорского ГОКа вручено предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.