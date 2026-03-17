В мире выросла стоимость страховки судов, плывущих через Ормузский пролив

На фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана в мире выросла стоимость страховки судов для навигации через Ормузский пролив.

По данным Bloomberg, стоимость страхового покрытия стала выше на 5% от стоимости судна, что примерно в пять раз превышает уровень первых дней конфликта. Например, страхование нефтяного танкера стоимостью $100 млн теперь стоит примерно $5 млн, пишет ТАСС.

Ранее в США стало известно, что президент страны Дональд Трамп якобы рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк. Для осуществления такого замысла Трампу потребуются сухопутные подразделения армии.