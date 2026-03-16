Свинцова могут выгнать из ЛДПР из-за позиции по блокировке Telegram

Член ЛДПР Андрей Свинцов может потерять партбилет. Глава либерал-демократов Леонид Слуцкий назначил заседание президиума высшего совета партии на 18 марта.

На нём обсудят поведение Свинцова. Он может быть исключен из фракции в связи с его активной позицией касательно блокировки Telegram, пишут "Ведомости".

Эксперты в IT-сфере сочли, что блокировка Telegram уже идёт. 14 марта зафиксировано около 6 тыс. сбоев, 15-го – 12 тыс. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Telegram может быть полностью заблокирован в России к 1 апреля.