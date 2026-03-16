В Тюменской области пройдёт VL конкурс грантов для некоммерческих организаций

В Тюменской области пройдёт шестой конкурс грантов для некоммерческих организаций. Приём заявок начнётся 20 марта.

Общий объём поддержки важных инициатив и проектов тюменских общественников превысит 97,5 млн руб. Общественные организации, которые помогают людям, смогут получить гранты в сумме от 300 тыс. до 1,5 млн руб. За последние пять лет работы победителями региональных грантовых конкурсов стали 460 общественных проектов. Им выделены 364 млн руб.

"Например, грант позволил АНО "Стратегия добра" организовать изготовление маскировочных сетей в Ялуторовске. В проекте приняли участие 50 добровольцев, сети плели по индивидуальному заказу бойцов. Еще один интересный проект – "Геройская кухня СВОим" от "Союза ветеранов локальных войн, боевых конфликтов и членов их семей "Опорник". В зону СВО добровольцы передали более 20 тыс. порций домашней пищи. Бойцы высоко ценят такую помощь", – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Претендовать на гранты могут авторы проектов по 11 направлениям общественной деятельности, сообщает пресс-служба главы региона.