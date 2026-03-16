В Москве арестован футболист из Екатеринбурга, которому вменяют убийство предпринимателя

В Москве арестован 20-летний футболист Даниил Секач. Ему вменяют убийство.

Решение принял Тушинский райсуд. Парень пробудет под арестом минимум до 14 мая, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Следствие считает, что 13 марта обвиняемый вооружился болгаркой, ломом, кувалдой и иными предметами и пришел в квартиру дома на Строгинском бульваре, где находилась 16-летняя дочь хозяйки квартиры, также введенная в заблуждение мошенниками.

Полагая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранительных органов, подозреваемый начал вскрывать сейф. Девочка вышла из квартиры, чтобы задержать маму и сообщить ей, что в квартире работает сотрудник спецслужб. Однако женщина, услышав о происходящем, зашла в квартиру, чтобы остановить преступника. По указанию мошенников парень потребовал от женщины код сейфа, напал на неё, избил и нанес несколько ударов ножом.

Потерпевшая погибла на месте происшествия. После убийца вскрыл сейф, похитил из него более $2 тыс. и иные ценности. По указанию кураторов фигурант выкинул все похищенное в открытое окно. На следующий день мошенники разрешили футболисту отпустить несовершеннолетнюю дочь потерпевшей и самому покинуть квартиру. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, также был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.

Позже выяснилось, что по делу проходит 20-летний футболист Даниил Секач, уроженец Ставропольского края. Молодой человек играет в Екатеринбурге за футбольный клуб "Урал-2", одновременно получает высшее образование в столичном вузе. Сообщается также, что он якобы учился в церковной школе. Жертва – 48-летняя предпринимательница Екатерина Чучупало.