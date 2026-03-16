16 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Эффективность использования имущества Кубани стала предметом обсуждения в ЗСК

На еженедельном планерном заседании в ЗСК под председательством Юрия Бурлачко депутаты провели оценку эффективности использования имущества, находящегося в собственности Краснодарского края.

В заседании участвовали председатель Контрольно-счетной палаты региона Сергей Усенко, руководитель краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин, и.о. министра природных ресурсов Кубани Сергей Еремин и замминистра здравоохранения края Валерий Козлов.

Председатель ЗСК, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что экономическую основу деятельности органов государственной власти и местного самоуправления составляют в том числе находящиеся в их собственности имущество, а также закрепленные за ним имущественные права.

«От выбора приоритетных направлений и целей управления собственностью зависят успех или неудачи в развитии любого региона. Поэтому сегодня показателем работы являются не количественные характеристики краевого имущества, а то, как эффективно оно используется», - сказал Юрий Бурлачко.

С информацией выступил руководитель профильного департамента Александр Шеин. Он сообщил, что наиболее крупными балансодержателями имущества традиционно являются краевые министерства: здравоохранения, образования, труда и соцразвития, природных ресурсов. В его докладе также прозвучала и информация о деятельности по реформированию ГУПов. С 2015 года их количество сократилось в крае с 50 до 6 единиц. В рамках исполнения Программы приватизации в 2025 году завершена приватизация 3-х предприятий путем преобразования их в хозобщества, 100% уставного капитала которых принадлежит краю. Регион по состоянию на начало 2026 года владеет пакетами акций и долями 103 хозяйственных обществ. Бюджетный эффект от управления ими в виде дивидентов в бюджет края в прошлом году превысил 270 млн. рублей, что почти в два раза выше показателя 2024 года. В реестре договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности края, значится 1717 действующих договоров. От сдачи в аренду имущества в краевой бюджет обеспечено поступление 79 млн. рублей.

По результатам ежегодной проверки-инвентаризации департамента в 2025 году представлены сведения в отношении 15,5 тыс. объектов, из которых не используется 915, непригодны – 1458, часть из этих объектов предполагается передавать во владение или пользование субъектам малого и среднего бизнеса.

По словам руководителя департамента, в этих целях проводятся и проверочные мероприятия. В 2025 году были проверены 1806 объектов, направлены 73 требования об устранении выявленных нарушений.

В содокладе зампред ЗСК, председатель комитета по имуществу и земле Сергей Болдин отметил, что тема эффективного использования имущества края находится в комитете на постоянном контроле. И практически каждая сессия Заксобрания не обходится без рассмотрения постановлений о передаче того или иного имущества с краевого на муниципальный уровень для решения вопросов местного значения.

В ходе обсуждения парламентарии задавали вопросы относительное того, какая работа проводится департаментом по сокращению числа неиспользуемых, непригодных и отсутствующих объектов, с какими проблемами в этой работе ведомство сталкивается, какие меры необходимы, чтобы вовлечь эту недвижимость в оборот в полном объеме либо провести мероприятия по ее списанию в связи с невозможностью восстановления. Ряд вопросов был адресован Сергею Еремину и Валерию Козлову.

Подводя итоги заседания, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что деятельность департамента приносит определенные результаты.

«Вместе с тем требуются более активные действия по вовлечению в оборот неиспользуемых, непригодных объектов. Не все здесь зависит только от региональной власти. Наша с вами задача в сегодняшних условиях сделать все возможное, чтобы это имущество не простаивало, а приносило реальную пользу бюджету края», – заключил Юрий Бурлачко и поручил профильному комитету во взаимодействии с департаментом проработать соответствующие предложения на федеральный уровень.
Высказанные замечания и рекомендации нашли отражение в принятой депутатами резолюции.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, имущество краснодарского края, зск


