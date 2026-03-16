Игорь Седов сообщил о прошедших в Астраханской городской Думе заседаниях комитетов

В Думе Астрахани прошли заседания двух ключевых комитетов VIII созыва. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

На комитете по бюджету, финансам и налогам были рассмотрены корректировки муниципальной программы «Организация муниципального управления».

"Это базовый документ, влияющий на эффективность работы администрации, поэтому любые изменения в нем требуют тщательного аудита", - отметил Игорь Седов.

Основным вопросом на Комитете по городскому хозяйству и благоустройству стало согласование закрепления и передачи недвижимого имущества в хозведение МУП «Астрводоканал».

"Коллеги задали много уточняющих вопросов о состоянии и судьбе объектов. В итоге, документы отправлены на доработку. Как только получим исчерпывающие разъяснения от администрации и профильных специалистов, вернемся к обсуждению", - сообщил председатель Астраханской городской Думы.