Регулировка правил выгула сельхозживотных определена в Астраханской области законодательно

16 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Регулировка правил выгула сельхозживотных определена в Астраханской области законодательно

В новом законе Астраханской области об организации местного самоуправления, принятом Думой Астраханской области 26 февраля 2026 года правила прогона и выгула сельскохозяйственных животных относены к вопросам благоустройства территорий муниципальных образований.

При этом, напомним - свободный выпас скота вне мест прогона и выгула запрещён в регионе с 2009 года. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Корова на ферме(2012)|Фото: Накануне.RU

Заместитель председателя областного правительства Виктория Гурьянова подчеркнула, что в срок до 1 июня 2026 года все сельские муниципальные образования должны принять свои правовые акты, устанавливающие правила прогона и выгула сельскохозяйственных животных.

Мера назрела в связи с давнишней проблемой бесконтрольного выпаса «бродячего» скота в районах, из-за которых происходят ДТП, в том числе со смертельным исходом. За 2025 год в регионе зарегистрировано 264 ДТП, связанных с наездами на сельскохозяйственных животных. Два человека погибли и 21 получили травмы различной степени тяжести, сообщает УМВД по Астраханской области. Сложной остаётся и эпизоотическая ситуация в регионе по опасным и особо опасным болезням животных. В 2025 году службой ветеринарии зафиксировано 18 новых очагов бруцеллеза, а также бешенство – смертельное заболевание для животных и человека.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Сегодня в Астраханской области насчитывается почти 1500 крестьянско-фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства, в которых содержатся 294 тысячи голов крупного рогатого скота. По данным министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, учет животных необходим и должен осуществляться в системе «Хорриот» в рамках постановления правительства РФ от 05.04.2023 №550.

 

