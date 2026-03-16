Регулировка правил выгула сельхозживотных определена в Астраханской области законодательно

В новом законе Астраханской области об организации местного самоуправления, принятом Думой Астраханской области 26 февраля 2026 года правила прогона и выгула сельскохозяйственных животных относены к вопросам благоустройства территорий муниципальных образований.

При этом, напомним - свободный выпас скота вне мест прогона и выгула запрещён в регионе с 2009 года. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Заместитель председателя областного правительства Виктория Гурьянова подчеркнула, что в срок до 1 июня 2026 года все сельские муниципальные образования должны принять свои правовые акты, устанавливающие правила прогона и выгула сельскохозяйственных животных.

Мера назрела в связи с давнишней проблемой бесконтрольного выпаса «бродячего» скота в районах, из-за которых происходят ДТП, в том числе со смертельным исходом. За 2025 год в регионе зарегистрировано 264 ДТП, связанных с наездами на сельскохозяйственных животных. Два человека погибли и 21 получили травмы различной степени тяжести, сообщает УМВД по Астраханской области. Сложной остаётся и эпизоотическая ситуация в регионе по опасным и особо опасным болезням животных. В 2025 году службой ветеринарии зафиксировано 18 новых очагов бруцеллеза, а также бешенство – смертельное заболевание для животных и человека.

Сегодня в Астраханской области насчитывается почти 1500 крестьянско-фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства, в которых содержатся 294 тысячи голов крупного рогатого скота. По данным министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, учет животных необходим и должен осуществляться в системе «Хорриот» в рамках постановления правительства РФ от 05.04.2023 №550.