Завершается капремонт моста через реку Корсака в Красноярском районе Астраханской области

Мостовому сооружению на автодороге «Сеитовка – Ватажное – граница Казахстана» уже более 40 лет. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» его капитально обновляют. Строительная готовность объекта на сегодняшний день — 90%.

По словам директора ГКУ «Астраханьавтодор» Фазыла Утебалиева, подрядчики восстановили и укрепили опоры моста, уложили новое дорожное полотно с системой водоотвода, заменили железобетонные балки и усилили пролётное строение. В настоящее время продолжаются работы по укреплению основания моста и подключению мачт освещения к заземляющему проводнику, чтобы обеспечить полную безопасность движения.

На время ремонта сооружения автомобильное движение организовано в реверсивном режиме. Все работы выполняются согласно графику. В этом году в Астраханской области отремонтируют ещё четыре моста: через ерики Молочный, Ильмаметьев и Чантинка, а также реку Подстепка.