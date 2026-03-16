Форум БПЛА в Астраханской области «Будущее уже здесь» собрал более 1200 студентов

В Астрахани в молодежном центре "Коса" стартовал форум, посвященный развитию и применению беспилотных технологий. В первый день форума участие приняли 600 студентов из 27 филиалов региональных ссузов. Столько же ожидается и во второй.

Астраханцам продемонстрировали возможности применения беспилотников, провели мастер-классы и встречи со специалистами. Также были представлены современные образцы техники, в том числе используемой на СВО. Форум проводится уже восьмой раз, его участники приезжают из всех городов Южного федерального округа. Организаторы - правительство региона при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО и Южного военного округа.

«Беспилотные системы сегодня не только перспективное направление для многих отраслей, но и важный инструмент в работе правоохранительных органов», — отметил заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров.

Интерактивные площадки включают в себя симуляторы, практические занятия по пилотированию и стрельбу в лазерном тире, работа которого организована астраханским отделением ДОСААФ. В мероприятии также приняли участие подразделения подразделения Росгвардии. Офицеры вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР продемонстрировали выставку боевой техники и экипировки.

В рамках мероприятий форума молодые люди могут испытать себя в качестве оператора БПЛА, управляя дронами максимально приближенным к военным. Во время форума желающие примут участие в соревнованиях по управлению беспилотниками. Кроме того, в рамках проведения мероприятия для студентов представлена выставка трофеев. В экспозицию вошли экспонаты гражданских беспилотных систем и дроны, которые используют в ходе специальной военной операции.

Как отметил заместитель военного комиссара Астраханской области подполковник Сергей Лазарев, служба в войсках беспилотных систем РФ востребована среди граждан. Работа с потенциальными кандидатами ведется в регионе уже на протяжении нескольких месяцев. Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте контракт30.рф и на сайте Беспилотныевойска.рф. Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.