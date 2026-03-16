Google удалил функцию поиска советов по здоровью от дилетантов

Корпорация Google усовершенствовала поиск советов по здоровью.

Из поисковика удалена функция поиска с ИИ советов по здоровью от непрофессионалов. Ранее в Google заявляли, что запуск программы "Что предлагают люди" (What People Suggest) продемонстрировал "потенциал ИИ".

Решение принято из-за "растущего внимания" к использованию поисковиком ИИ для предоставления миллионам пользователей информации и советов по вопросам поддержания здоровья, приводит ТАСС данные The Guardian.