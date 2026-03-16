Бывший глава РЭО ГИБДД Североуральска отправится в колонию за взятки

Североуральский городской суд отправил в колонию бывшего руководителя РЭО ГИБДД города Дениса Рыбакова и его посредника Игоря Шулятьева.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Рыбаков брал деньги от кандидатов, помогая успешно сдавать теоретические и практические экзамены на водительские права.

Через посредника он получал деньги, а после передавал сдающим подсказки с правильными ответами на теории и обеспечивал беспроблемную сдачу практики.

Суд признал Рыбакова виновным в совершении шести преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом". Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Кроме того, бывший полицейский лишен права занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, на пять лет и обязан выплатить штраф в 1 млн рублей. Рыбаков взят под стражу в зале суда.

Его посредник Игорь Шулятьев, передававший деньги полицейскому, признан виновным по шести эпизодам ч. 2 ст.и 291.1 УК РФ – "Посредничество во взяточничестве". Ему назначен штраф в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, сроком на три года.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.