Екатеринбуржец сядет на 12 лет за выманивание интимных фото у 12-летнего школьника

Виталию Ерохину из Екатеринбурга вынесли приговор, признав виновным в выманивании интимных фотографий у 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга установил, что Ерохин в ноябре-декабре 2021 года под вымышленным именем стал переписываться во "ВКонтакте" со школьником. Уже во время общения он стал выманивать у него фотографии интимного характера.



Ерохин признан виновным по п. "г" ч.2 ст.242.2 и п.п. "в, г" ст. 242.2 УК РФ, а именно: использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов (фото-, кино- или видеосъемка) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интерне".



Суд учел, что екатеринбуржец имел непогашенную судимость и назначил ему 12 лет колонии особого режима, лишив права заниматься деятельностью в сфере компьютерных технологий, связанной с ремонтом и эксплуатацией компьютеров, установкой программного обеспечения и выхода в сеть Интернет на срок 9 лет 11 месяцев 25 дней. После отбывания основного наказания ему будет ограничена свобода на два года, также на осужденного возложен ряд дополнительных обязанностей.



Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Свердловском областном суде.